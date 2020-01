Veluwe nóg meer in trek bij Nederlandse vakantiegangers: stijging van 16,3%

Uit het onderzoek, waarin het vakantiegedrag van Nederlanders wordt geanalyseerd, blijkt dat de Veluwe in 2019 de populairste vakantiebestemming was onder Nederlanders.

Stijging herfst/winter

,,Hiermee wordt kwetsbare natuur ontzien en profiteren meer delen van de Veluwe van het bezoek. De stijging van het bezoek in de herfst met 34,4 procent en in de winter met 30 procent laat naar ons idee zien dat we in deze opzet slagen.”