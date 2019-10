Veluwe Remembers brengt herinneringstoerisme op de been

,,We richten ons op herinneringstoerisme omdat steeds meer mensen de gebeurtenissen in 1944 en 1945 zelf willen ervaren. Op deze manier raken inwoners en bezoekers van de Veluwe doordrongen van het belang van vrijheid”, zegt Willem Bijleveld, voorzitter van de Veluwe Alliantie waar Veluwe Remembers een project van is.

Een ander doel van Veluwe Remembers is de komende generaties zoveel mogelijk bewust te maken van wat vrijheid betekent. Zo wordt er speciaal lesmateriaal voor basis- en middelbare scholen ontwikkeld in de vorm van documentaires, boekjes en kunstwerken met daarin de verhalen van veteranen of ouderen die de concentratiekampen overleefden. Verder bestaat het programma uit tentoonstellingen, muziek- en theateroptredens waarmee 75 jaar vrijheid en vrede wordt herdacht.

Alles in één agenda

De activiteiten die in de digitale agenda zijn opgenomen, zijn aangereikt door inwoners, organisaties en verenigingen. Zo is er tot en met mei 2020 een aanbod van activiteiten met het doel 75 jaar vrijheid te beseffen, vieren en beleven.

In Ermelo kunnen bezoekers van ’t Pakhuis vanaf december een dag uit het leven van Eva en Bram Beem volgen. Jonge Joodse onderduikers uit Leeuwarden die anderhalf jaar in Ermelo verbleven. In februari 1944 worden ze opgepakt en vermoord in Auschwitz. De ouders van de kinderen overleefden de oorlog wel.

Het museum heeft vanaf januari ook een break-in-box in de collectie. Bedoeling is dat mensen op zoek naar antwoorden op het raadsel van verborgen brieven. De herdenkingsroute langs memorabele plekken in Ermelo, de expositie Vrijheid in Galerie Stek, en het Fietsenplan Ermelo maken het aanbod in dit Veluwse dorp compleet.

In Ermelo worden oude fietsen beschilderd die symbool staan voor de in beslag genomen fietsen door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. © Veluwe Remembers

Bij het Fietsenplan komen op verschillende locaties in Ermelo kunstwerken te staan, bestaande uit oude fietsen en fietsonderdelen. Scholieren beschilderen deze waardoor er symbolische kunstwerken ontstaan, ter herinnering aan de fietsen die tijdens de oorlog door de Duitsers in beslag werden genomen.

In het Museum Sjoel Elburg is de expositie Minje van schilder Sam Drukker (1957) te bekijken. Deze tentoonstelling bestaat uit tien geschilderde portretten van joodse mannen die de Tweede Wereldoorlog nog bewust hebben meegemaakt en uit zestien getekende voorstudies in inkt op papier. In dezelfde gemeente, maar dan in 't Harde staat ook nog een bevrijdingsconcert op het programma. Iets soortgelijks is er ook in Epe met een concert van de vrijheid.

Sam Drukker schilderde tien portretten van Joodse mannen die de Tweede Oorlog bewust meemaakte. © Veluwe Remembers

De bibliotheek in Nijkerk is de locatie voor twee vertelavonden. De ene keer gaat het over de Nijkerkse kant van de razzia in Putten en de andere avond staat in het teken van geheimagenten op de Veluwe. Agenten van de SAS, Britse en Nederlandse inlichtingendiensten werkten samen met het Nederlandse verzet om inlichtingen te krijgen of onderdak te regelen.

Tijdens een vertelavond in Nijkerk komt het verhaal over geheime agenten op de Veluwe aan bod. © Veluwe Remembers