Veluwe staat in toeristische toplijst van reisgids Lonely Planet: ‘Dit gaat serieuze reclame betekenen’

Het Nationale Park De Hoge Veluwe behoort volgens de gerenommeerde reisgids Lonely Planet tot de beste plaatsen om in 2020 te bezoeken. Deskundigen verwachten dat de prominente vernoeming in de reisgids een grote toestroom van toeristen naar het natuurgebied gaat betekenen.

De Veluwe prijkt samen met Arnhem, Groningen, Amsterdam, en Rotterdam op de nieuwe Best in Travel, waarin topbestemmingen wereldwijd voor het komende jaar staan. Het is voor het eerst dat twee Gelderse plekken zo nadrukkelijk en uitgebreid genoemd worden in de jaarlijkse reisgids. Arnhem heeft zijn notering vooral te danken aan ‘75 jaar Bevrijding’, die ook volgend jaar nog gevierd wordt. Ook de historische binnenstad wordt aangeraden. De Veluwe wordt onder meer getipt vanwege het Kröller-Müller Museum, het park zou bovendien per fiets ontdekt moeten worden.

Serieuze reclame

,,Dit gaat serieuze reclame betekenen”, zegt een enthousiaste Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. ,,Ik vind het hartstikke mooi dat er aandacht is voor Nederland als bestemming en voor Arnhem en de Veluwe in het bijzonder. We moeten al die aandacht vooral benutten om de rest van de regio er ook van te laten profiteren. Er is namelijk meer op de Veluwe dan alleen maar Kröller-Müller.”

Nederland wordt in de jaarlijkse uitgave van Lonely Planet als zevende plek in de top 10 van beste wereldwijde bestemmingen genoemd. Rotterdam stond in 2016 ook al in de Best in Travel en zag toen een substantiële toename in buitenlandse toeristen. Het Lonely Planet-effect leverde de Maasstad ruim 10 procent meer hotelgasten en bezoekers van attracties en musea op, becijferde de gemeente Rotterdam. Nijmegen probeerde in 2016 tevergeefs ook in de populaire reisgidsen te komen.

Massatoerisme aanpakken

Gisteren nog gaf een Kamermeerderheid te kennen dat de overheid meer zou moeten doen om massatoerisme en de problemen die daarmee gepaard gaan, aan te pakken. De aandacht zou veel meer uit moeten gaan naar het verspreiden van al die bezoekers over het land, in plaats van het alleen naar Nederland halen ervan. Dijkema juicht dat toe: ,,Het is op sommige plekken best druk nu. Maar het is op sommige plekken ook nog best rustig. Denk aan de kleine kernen. Het probleem van Amsterdam is niet in heel Nederland een probleem.”

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is in deze provincie al begonnen met die verdeling. Zo wordt de Veluwe in het zomerseizoen niet meer gepromoot, wel in de herfst en winter. En worden er online alternatieve plekken aanbevolen waar heide in bloei stond, in plaats van de drukbezochte Posbank. Ook wordt er nagedacht over flexibele paden: fiets- en wandelroutes die verlegd kunnen worden als een bepaald gebied ontlast moet worden.