Veluwe test als eerste met huisjes in de achtertuin tegen woningnood

Harderwijk krijgt 47 ‘pauzewo­nin­gen’ voor mensen in een echtschei­ding

6:00 Bij De Harder langs de Flevoweg in Harderwijk komen 47 appartementen met de functie ‘pauzewoning’. Dat is een appartement waarin de huurder maximaal twee jaar mag blijven wonen. De huizen zijn bedoeld als opvang voor mensen in nood, bijvoorbeeld in een echtscheiding.