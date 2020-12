Veluwe wil meer muziek in de klas: ‘Het moet net zo normaal worden als rekenen of taal’

Na pijnlijke eerste golf nu amper besmettin­gen in Heerde: ‘We hebben harde lessen geleerd dit voorjaar’

11:30 Waar de regio op de coronakaart donkerrood kleurt, noteert Heerde al wekenlang amper besmettingen. Slechts een enkeling wordt dezer dagen positief getest op het virus dat in maart genadeloos toesloeg in de Veluwse gemeente. Gisteren was het aantal zelfs nul. Het geheim van Heerde? ,,Je hoeft de mensen hier niets te vertellen over corona.’’