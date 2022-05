Veluwemeer krijgt extra water uit Markermeer wegens droogte

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Waterschap Zuiderzeeland gemaal De Blocq van Kuffeler bij Almere ingeschakeld. Dat gemaal pompt water uit het Markermeer, dat dan via de Hoge Vaart door Flevoland naar gemaal Lovink bij Biddinghuizen gaat. Daar komt het extra water in het Veluwemeer terecht.

Vanwege de droogte gaat Zuiderzeeland deze week ook het waterpeil in sloten en watergangen in de Flevopolder met tien centimeter verhogen. Volgens het Waterschap daalt het grondwaterpeil in de polder hard en door het peil te verhogen kunnen boeren en natuurbeheerder water blijven gebruiken voor onder meer sproeien. Daarnaast warmt dieper water minder snel op, wat goed is voor de flora en fauna.

Grootste gemalen

Gemaal De Blocq van Kuffeler is het jongste gemaal van Flevoland, maar in haar soort een van de grootste ter wereld. De vier identieke elektromotoren kunnen gezamenlijk 3,2 miljoen liter water per minuut pompen. Het gemaal is vernoemd naar ingenieur Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler en werd in 1967 in werking gesteld door Koningin Juliana.