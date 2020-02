‘Veluwewet’ moet verpaupering, witwassen en ‘foute’ grondhandel rond vakantieparken stoppen

Nunspeet ‘moet aan de bak’: politiek maakt weg vrij voor bouw van duizend nieuwe huizen

20 februari Nunspeet gaat de komende jaren bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Gisteravond stemde de gemeenteraad in met de nieuwe woonvisie, waarin de ambitie is vastgelegd om tot 2030 bijna duizend extra huizen te realiseren in het dorp. Met name starters en senioren moeten daarvan profiteren.