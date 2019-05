Veluws Eethuis in Epe voortaan bij club van ambachtelijke restaurants

‘Vrouw uit Vaassen sprak bestuurder aan op rijgedrag en moest dat bekopen met brandstich­ting’

27 mei Een automobiliste uit Vaassen die in augustus 2017 een 28-jarige bestuurder aansprak op zijn rijgedrag, heeft dat een maand later moeten bekopen met een laffe brandstichting ’s nachts in haar auto. Dat gelooft de officier van justitie, die maandag voor de rechtbank in Arnhem een jaar cel eiste tegen de bestuurder.