Veluws logeren: voor 16-plussers die het thuis niet meer uithouden

,,Ik liep vast, de spanning liep op. Ik zat in een woongroep in Nunspeet, een soort begeleid wonen, maar was veel alleen en had weinig begeleiding. Dat ging op een gegeven moment niet meer, als ik langer zou blijven, zou het escaleren”, vertelt Nadine op de bank bij de familie Schreurs. In afwachting van een plek bij EBC Zorg op ’t Harde, vond ze tijdelijk onderdak in Elburg.