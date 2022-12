Veluws vakantiepark wil woonwijk worden, maar dat mag niet: ‘Onbegrijpelijk’

Heerde loopt uit voor centrum­plan, maar witte vlek blijft nog even wit

Een paar honderd Heerdenaren lieten zich gisteravond informeren over het Centrumplan. Een groot aantal van hen met een eigen belang. De een wilde weten of er misschien een nieuwe (huur)woning voor hem of haar bij zit, terwijl een ander zich afvroeg of de nieuwbouw het huidige uitzicht gaat beletten.

9 december