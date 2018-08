Veluws zwijn komt om van de honger

Crashjaar

Zorgen

Jansman: ,,Op de Veluwe gaat het niet veel anders dan in de Oostvaardersplassen.’’ Over de dieren in dat natuurgebied maken dierenactivisten zich zorgen, vanwege de droogte.

Hoe veel zwijnen er op de Veluwe leven, is niet exact bekend. ,,Er wordt niet geteld. Dat is al jaren een omissie’’, zegt de ecoloog. ,,Wel weten we dat de populatie jaren is gegroeid.’’ Omdat er geen aantallen bekend zijn, is het moeilijk om vast te stellen hoe zwaar de populatie geraakt wordt. ,,We weten het niet.’’