Veluwse archeologen hoopvol na onderzoek: ‘Dat grafheuvelmuseum gaat er komen’

Mantelzor­ger Vera uit Epe kwam tot rust door logeerzorg: ‘Alles komt eigenlijk wel op mijn schouders neer’

23 oktober Dankzij de pilot voor logeerzorg die vorig jaar door de gemeenten Epe en Heerde is gehouden, kregen Vera (71) en Alex (73) Griep uit Epe de mogelijkheid een weekje tot rust te komen in het zorghotel Groot Stokkert in Wapenveld. Voor mantelzorgers is het niet vanzelfsprekend de zorg een tijdje uit handen te geven. Dat gold ook voor Vera. ,,Maar uiteindelijk was het wel een echte vakantie.’’