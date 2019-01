Veluwse bedrijven en gemeenten steken geld in Techniek Verbinder

Weekend­tips: van rondjes draaien op het ijs tot luisteren naar Vuur en Verzet

15:01 De zestiende editie van de Schaatsnacht wordt op zaterdagavond 12 januari verreden op IJsbaan de Scheg in Deventer. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen een tocht van 25 kilometer schaatsen. Volwassen hebben de keuze tussen 50, 100 of 150 kilometer. Het ijs zal ieder uur worden gedweild, meldt de organisatie, en voor de rijders is er wat lekkers. De avond vindt plaats in het laatste weekeinde van de zogenaamde MidWinterWeken. Belangstellenden kunnen zich hier inschrijven.