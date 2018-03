Het Taalhuis bestaat zo'n anderhalf jaar en heeft in die periode honderden laaggeletterde Veluwenaren en mensen van buitenlandse komaf geholpen. Met dank aan de vele vrijwilligers, die per week een paar uur van hun tijd steken in gesprekjes met de klanten van het Taalhuis.

Dat doen ze in het Taalcafé in Molen de Hoop in Harderwijk of één-op- één als taalmaatje of in groepslessen in de bibliotheek en op diverse andere locaties. De bibliotheek kan nog wel een paar van dat soort taalliefhebbers gebruiken.