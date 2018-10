Veluwse bossen weer hartstikke droog

Brandweer

Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer heeft overwogen afgelopen weekend al de hulp in te roepen van brandweerkorpsen Putten, Elspeet en Nunspeet om drooggevallen poeltjes in de bossen bij te vullen met bluswater. In de zomer is dit in Putten meerdere keren gebeurd, omdat dieren te weinig te drinken hadden in het Speulder- en Sprielderbos.

Eikels

,,Omdat het vrij koel is in de nacht, hebben we gelukkig dauw in de ochtend op de bladeren. Ook is er in september behoorlijk wat regen gevallen, waardoor er veel nieuw gras is gegroeid. En er zijn eikels en beukennoten gevallen, waar vocht in zit voor de dieren. Afgelopen vrijdag hebben we overleg gehad, maar we hebben besloten dit weekend nog niet in te grijpen. Woensdag overleggen we opnieuw. Het water in het bos neemt merkbaar af, de plekjes waar normaal water staat zijn weer droog gevallen. Het is nog niet zo erg als in augustus, maar het is wederom hartstikke droog.‘’