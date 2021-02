Veluwse campings kijken vol vertrouwen naar de toekomst: ‘Wacht niet te lang met boeken’

Camping De Haeghehorst in Ermelo: ‘Zweet brak ons wel even uit’

De broers Roland en Alexander Haage hieven eind 2018 het glas. Eindelijk kon worden begonnen met de uitbreiding van camping De Haeghehorst in Ermelo. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Al sinds de jaren 80 was de vader van Roland en Alexander bezig om 3,5 hectare toe te voegen aan zijn camping.

Maar terwijl de verbouwing nog altijd in volle gang was, brak de coronacrisis uit. ,,Toen brak het zweet ons wel even uit’’, vertelt Roland. ,,We wisten immers niet wat ons te wachten stond. In het ergste geval viel ons hele seizoen in het water, maar de verbouwing stopzetten was geen optie. De bank wierp ons een reddingsboei toe. Ook als we het hele jaar dicht moesten blijven - het meest zwarte scenario - zou zij ons blijven financieren.”

Gelijk knallen

Zover kwam het niet. Medio juni mochten campings hun sanitaire voorzieningen heropenen, waardoor het vakantieseizoen eindelijk kon beginnen. ,,Dat was heel gek’’, zegt Roland. ,,Normaal gesproken komt het seizoen rustig op gang. Naarmate het jaar vordert, wordt het steeds drukker. Maar nu moest we gelijk knallen.’’

De Haeghehorst beleefde een topzomer. ,,Mede dankzij de uitbreiding’’, vertelt Alexander. ,,Een deel van onze nieuwe staanplaatsen is voorzien van een privé sanitair met daarin een volwaardige badkamer. Dat bleek een schoot in de roos. Door de coronacrisis was daar enorm veel vraag naar.’’

Volledig scherm Broers Roland en Alex Haage bij de nieuwe speeltuin op camping De Haegehorst in Ermelo. © Ruben Schipper Fotografie

In de meeste regio’s begint dit weekend de krokusvakantie. De Ermelose camping verwacht echter geen topdrukte. ,,Onze verhuuraccommodaties zijn wel erg in trek, maar voor kamperen is het nog net iets te fris’’, zegt Roland. ,,Maar ook de huidige coronaregels spelen een rol. Er valt simpelweg niet veel te beleven voor toeristen.’’

De broers zien het komende seizoen met vertrouwen tegemoet. ,,Wat een enorm verschil maakt, is dat we nu weten wat op ons afkomt’’, zegt Alexander. ,,Het fundament staat. Met een bezorgdienst, tijdslots voor het zwembad en een inschrijfmodule voor de horeca zijn we nu op alles voorbereid. Bovendien weten we dat onze gasten daar vrede mee hebben. Ook dat is een geruststelling.’’