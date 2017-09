Veluwse CDA-fracties: laat vliegtuigen Lelystad Aiport hoger dan 2.700 meter vliegen

Onherroepelijk

De Veluwse CDA-fracties: ,,In het proces is ook een MER(Milieu Effect Rapportage) Lelystad Airport ontwikkeld en via de geëigende procedure onherroepelijk geworden. Die MER heeft echter betrekking op de ruimtelijke ordening van de luchthaven zelf en de daarbij behorende aanvliegroutes. Niet duidelijk is of er ook een MER moet zijn voor (delen van) de aansluitroutes. Voor ons is het noodzakelijk die duidelijkheid wel te hebben.''