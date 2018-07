Veluwse drinkplaatsen met succes gevuld met water

Het onder water zetten van de drinkplaatsen was een initiatief van Wild Beheer Eenheid Veluwe Noord West, een handvol ondernemers en lokale brandweer. De hele dag zijn ze in touw geweest om zo'n 400.000 liter water het bos in te krijgen. Al snel was duidelijk hoe blij de beesten daarmee waren, zegt woordvoerder Evert Schuur. ,,We hoorden van fietsers dat ze zwijnen in de poelen zaten.'' Dat laatste is bijzonder, want deze dieren laten zich overdag nauwelijks zien. ,,Abnormaal gedrag. Daaraan kun je zien dat ze het nodig hebben."