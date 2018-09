Veluwse fietsverhuurder KeoBike gaat fors uitbreiden

De cijfers die KeoBike (van vervoersbedrijf Keolis Nederland) over afgelopen jaar overlegt, zijn erbarmelijk. Meest schrijnende voorbeeld is het uitleenpunt (carrousel) bij het Apeldoornse winkelcentrum De Eglantier. In 2017 werd daar door de bank genomen slechts één keer per maand een leenfiets uit het rek gehaald. Projectmanager Rob Plooy windt er geen doekjes om. ,,We hadden per locatie gerekend op tientallen transacties per dag. In werkelijkheid zijn het er gemiddeld vijftien à twintig per maand.''