Veluwse gemeenten blijven zich verzetten tegen extra nachtelijke uren voor Lowlands

11 augustus Het is letterlijk vijf voor twaalf, vindt de evenementenbranche. Ook in Ermelo. Daarom werd de muziektent op ’t Weitje om 21.00 uur rood verlicht. ,,Dit is een noodkreet”, zo benoemt Piet van der Meulen de urgentie.