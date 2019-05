Veluwse gemeenten houden #7dagenwaterchallenge: ‘Ik ga de koffie wel missen’

Oldebroek gaf al twee jaar het goede voorbeeld door een week lang alleen water te drinken in plaats van cola, fruitsap, ranja, koffie, wijn of bier. Nu volgen Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg en Hattem vol enthousiasme.

Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe doen dit jaar mee aan de #7dagenwaterchallenge. De naam zegt het al: een volle week alleen water drinken. Thee zonder suiker mag ook.

Dat het drinken van water wordt gepromoot, is volgens Kasper Doesborgh niet nieuw. Doesborgh maakt deel uit van het team GA! Harderwijk (Gezond en Actief) en is regiocoördinator van JOGG Noord-Veluwe (Jongeren Op Gezond Gewicht). ,,Water drinken stimuleren en de beeldvorming ervan positiever maken. Toen JOGG in 2014 startte, is dat het eerste wat we hebben gedaan. De challenge is een onderdeel van dat thema."

De #7dagenwaterchallenge wordt gehouden vanaf maandag 17 juni middernacht tot en met zondag 23 juni 23.59 uur. Deelnemers die de uitdaging aangaan, mogen die dagen alleen water drinken. Ook thee zonder suiker en bruiswater zijn toegestaan. Saai en niet lekker? ,,Met toevoegingen als citroen, munt, aardbeien of komkommer kun je het anders en lekkerder maken", noemt Doesborgh een van de tips die ook in het starterspakket van de deelnemers zitten.

Grootser

De afgelopen twee jaar was GoedBezig Oldebroek de enige op de Noord-Veluwe die deelnam aan de landelijke challenge. De Oldebroekse JOGG-regisseur Krista Schakel trok vorig jaar de kar. ,,Mijn voorganger had het al een keer gedaan, maar toen deden er maar ongeveer zestig mensen mee. Ik heb het grootser aangepakt. Polsbandjes besteld, een starterspakket bedacht en veel aan promotie gedaan. Vorig jaar hadden we 455 deelnemers. Ik weet zeker dat we er dit jaar nog meer gaan krijgen. Hoop ik. Het zou mooi zijn als we boven de 600 komen."

Doesborgh spreekt de wens uit dat over de hele regio minstens 2500 deelnemers zich zeven dagen lang overgeven aan water. Uit de eerste tussenstand, cijfers wil hij nog niet noemen, blijkt dat Oldebroek vooroploopt en ook Harderwijk en Elburg al veel inschrijvingen binnen hebben. ,,In de andere gemeenten moet er nog hard aan worden getrokken om op het gewenste aantal uit te komen. Maar we voeren pas een week campagne en mensen kunnen zich nog tot 13 juni opgeven. We hebben dus nog even", is hij hoopvol.

Verspreiding succes

Schakel vindt het 'heel tof' dat de andere Noord-Veluwse JOGG-gemeenten het voorbeeld van Oldebroek volgen. ,,Heel leuk dat we het succes kunnen verspreiden. We hebben nu ook een eigen website en Vitens als partner. Die stelt prijzen per gemeente beschikbaar. Dat is de kracht van samenwerken."

Deelnemende klassen kunnen bidons winnen, sportteams een krat met bidons of individuen een waterkaraf. Voor iedereen is er een starterspakket met een polsbandje, een tattoo, tips en een afvinklijst. Die kan op de koelkast worden gehangen en elke dag die is volbracht, kan worden afgestreept.