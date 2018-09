Veluwse gemeenten scoren op duurzaamheid

Ermelose rockband Backgammon stopt ermee

26 september De Ermelose rockband Backgammon trekt na ruim zes jaar de stekker eruit. Op 11 oktober geeft de band een laatste concert in Cinetol in Amsterdam, in samenwerking met Paradiso. De band kondigt het eindconcert aan door middel van een rouwadvertentie op Facebook.