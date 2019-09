Veluwse gemeenten weigeren om minister voorkeur te geven over een laagvliegroute Lelystad Airport

Dat staat in een brief die woensdag door Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat is verstuurd.

Afspraak

Wat is er aan de hand? Een vertrekroute van Lelystad Airport loopt pal over het bewoonde gebied bij Wezep en relatief veel mensen zullen na de opening van de vakantieluchthaven overlast ervaren. Een opstijgend vliegtuig gebruikt vol motorvermogen en maakt daarom meer lawaai. Op initiatief van het ministerie hebben de vier Noord-Veluwse gemeenten samen met Zwolle, Kampen en Luchtverkeersleiding Nederland gekeken naar het optimaliseren van deze vertrekroute. Er werden naast de bestaande route ook drie alternatieven opgesteld, waarbij de vertrekroute werd verlegd richting Zwolle en Kampen. De afspraak was dat de zes gemeenten Van Nieuwenhuizen een voorkeursadvies zouden geven. Dat advies zou de minister overnemen.

Weigering

Maar zover komt het niet, want de gemeenten weigeren een voorkeur uit te spreken. ‘Wij verwachten dat de negatieve effecten van de voorgenomen vliegroutes op ons gebied zodanig ernstig zijn dat het woon- en leefklimaat wezenlijk wordt aangetast’, schrijven de vier Veluwse gemeenten aan Van Nieuwenhuizen. Ze eisen dat er routes komen die voor minimale overlast zorgen. ‘Naar onze mening moet u ernaar streven om de vliegroutes zodanig neer te leggen dat overlast voor welk gebied of gemeente dan ook tot een minimum wordt beperkt. Dat houdt wat ons betreft in dat het vliegen op de voorgenomen hoogtes en het door stijgen boven bebouwd gebied in ieder geval niet aan de orde kan zijn.’

Zwolle & Kampen