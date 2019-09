Veluwse gemeenten weigeren om minister voorkeur te geven over laagvliegroute Lelystad Airport

Kamerlid Eppo Bruins: ‘Zorgelijke ontwikkeling’



Het Ermelose ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins heeft begrip voor de weigerbrief van de gemeenten. ,,Een zorgelijke ontwikkeling, want in dit land proberen we er toch altijd uit te komen in gezamenlijk overleg”, vertelt Bruins. ,,Maar ik heb wel begrip voor deze brief van de gemeenten, want die zitten met het dilemma: een betere oplossing voor de een is een slechtere oplossing voor de ander. Om dan uit te stralen dat er draagvlak zou zijn voor een van de opties, zou geen recht doen aan de zorgen van de omwonenden over de laagvliegroutes boven de Noord-Veluwe.”