Veluwse ijsbanen zijn klaar voor de vorst, maar zijn wel gebonden aan strikte coronaregels

Check jouw plaats KAART | Oost-Nederland vormt uitzonde­ring op landelijke toename positieve corona­tests

17:41 Voor de tweede dag op rij zijn er landelijk gezien weer meer positieve coronatest genoteerd dan een dag eerder. Deze stijgende lijn is echter niet in Oost-Nederland te zien. In zowel IJsselland als Noord- en Oost Gelderland nam het aantal besmettingen in tegenstelling tot gisteren juist af, Flevoland laat vergeleken met gisteren een stijging zien.