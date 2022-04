Veluwse kuststrook is onontdekte parel: ‘Kan hét alternatief worden voor de Noordzeekust’

Ermelose vastgoedgi­gant wil nog steeds hotel bouwen bij Strand Horst: ‘Maar het is een lastige tijd’

Dat de weg definitief vrij is voor de herontwikkeling van Strand Horst, vindt Bert van den Brink buitengewoon goed nieuws. De Ermelose vastgoedondernemer is nog altijd van plan om een zestig meter hotel en een evenementenhal te bouwen in het recreatiegebied. „We gaan nu op zoek naar een exploitant.”

