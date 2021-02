Veluwse ondernemers in tijden van corona succesvol met creatieve acties voor Valentijnsdag

Ermelo: verrassingstocht langs restaurants

Vereniging Pauwer bedacht een puzzeltocht, waarin deelnemers in hun eigen auto langs tien restaurants rijden en daar hapjes uitgereikt krijgen. In de auto opeten, of buiten natuurlijk. De Valentijnsverrassingstocht langs de restaurants blijkt een regelrechte hit te zijn: al drie uur nadat de bedenkers het plan op hun Facebookpagina hadden gepresenteerd hadden zich zoveel mensen aangemeld dat het uitverkocht is.

Herkansing

De deelnemers rijden een toertochtje van ongeveer 50 kilometer, waarbij ze door het buitengebied van Ermelo komen. Via een puzzelroute moeten ze de weg zoeken, terwijl op tien plekken culinaire verrassingen staan te wachten. Onderweg stoppen ze bij de bekende restaurants zoals De Zwarte Boer in Leuvenum of Bonaparte in Ermelo, maar ook bij pop-up-horecatentjes zoals de foodtruck van roker Arjen van Luijt bij De Muzenhof, die gerookte kip presenteert. Of bij bierbrouwerij De Uddelaer in Staverden. Kosten: 57,50 euro per persoon.