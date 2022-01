Veluwse ondernemers op ontdekkingstocht in eigen streek

De cursus wordt dit voorjaar gegeven in onder meer Hattem, Heerde, Nunspeet en Epe. ,,In Nunspeet is het maximaal aantal plekken (25, red.) al vergeven”, zegt Onnika van Oosterbosch van IVN afdeling Gelderland, vanuit Arnhem. ,,Toen we met deze cursus begonnen, lag de focus op de Nationale Parken. Dat is in 2010 landelijk uitgerold. In Hattem en Heerde bieden we de cursus voor de tweede keer aan.”