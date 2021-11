Veluwse oproep aan formerende partijen: ‘Maak pas op de plaats met Lelystad Airport

‘Corona­lich­tin­gen’ groep 8 mogen alsnog hun boom planten in Harderwijk

Leerlingen die in de afgelopen twee schooljaren in groep 8 van de basisscholen in Harderwijk zaten, mogen alsnog een boom planten. Zowel in maart 2020 als in maart 2021 ging de traditionele boomfeestdag niet door vanwege de coronamaatregelen, maar liefhebbers krijgen nu een herkansing.

11:05