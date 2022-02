Veluwse Oranjeverenigingen optimistisch over ouderwets gezellige Koningsdag: ‘Traditie in ere herstellen’

Máxima is de koningin van Oranje, Jeanine de koningin in het oranje: ‘Bij elke Spelen zwaaien ze en willen ze met me op de foto’

Peking is tot en met 20 februari het decor van de 24ste Olympische Winterspelen. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag: Schaatsfan Jeanine Renden uit Ermelo, die nu al uitkijkt naar de volgende Spelen, over vier jaar in Milaan.

18 februari