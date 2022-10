Veluwse racefans bouwen hun eigen Red Bull-bus: ‘Mensen hopen achter het glas Max te ontdekken’

In Vaassen beluister je de kerkdienst van begin tot eind in het dialect: ‘Je kan je minder verstoppen achter mooie woorden’

Preken in het plat. Lange tijd moest de Nunspeetse dominee Gerrit Heuver (68) daar maar weinig van hebben. Inmiddels draait hij zijn hand er niet meer voor om en houdt hij zondag een dienst in de Vaassense Dorpskerk, volledig in dialect. ,,Het komt emotioneel nog dichterbij als ik het in mijn moedertaal doe.’’

11 oktober