Veluwse restaurants in Gelderse top tien

Het publiek heeft de restaurants beoordeeld, die tien dagen lang een een driegangendiner serveerden voor 27,50 euro en een driegangenlunch voor 22,50 euro. Criteria waren eten, service, sfeer en gastvrijheid. Twenty2 in Apeldoorn staat op nummer 3, gevolgd door Basiliek en Ratatouille in Harderwijk en Kasteel De Vanenburg in Putten. Op plek 9 staat Fizzy in Epe. Winnaar in Gelderland is Herberg de Engel in Dodewaard. Landelijk nummer 1 is Mezger in Domburg. Van 18 tot en met 27 januari serveren de winnaars opnieuw hun winnende menu’s. Reserveren via heerlijk.nl/10daagse.