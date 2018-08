Veluwse rockgroep Waving Manners brengt nieuwe single

In de studio van Radio Veluwe FM in Putten werd de single vrijdagavond gelanceerd. Gitarist Jesse Knoppert (21) uit Putten vertelt: ,,We zijn nu twee jaar serieus bezig. Dat wil zeggen dat we eigen nummers schrijven. Voor die tijd deden we alleen covers. Maar als je serieus iets wil betekenen moet je eigen repertoire hebben. We oefenen in Estrado in Harderwijk. Ikzelf kom uit Putten, twee muzikanten komen uit Ermelo en twee uit Zeewolde.''

Stemmen

De tekst van de single Voices gaat over een man die stemmen hoort in zijn hoofd. Knoppert: ,,Het gaat over een schizofreen iemand, die wordt dwarsgezeten door verschillende stemmen, maar tegelijkertijd niet zonder die stemmen kan. Hij is in tweestrijd. Dit is inderdaad best een zwaar thema voor een popliedje, maar wij brengen geen popliedjes. We maken serieuze rock. Stevige gitaarmuziek. Een beetje zoals Led Zeppelin of Aerosmith van vroeger, maar toch met een ander geluid. Wij hebben een eigen stijl qua genre. Eigenlijk kan je ons nergens mee vergelijken. We zijn uniek.''

Album

De komende tijd gaat Waving Manners hard aan de slag om optredens te regelen. Ze hebben daar zelfs een manager voor in de arm genomen. Jesse: ,,We zijn nogal druk geweest met onze studies, maar nu gaan we echt werk maken van de band. In 2019 willen we een album presenteren met tien of elf eigen nummers. En daarna liefst zo veel mogelijk optredens doen, in de regio natuurlijk, maar ook elders in het land. Dit jaar speelden we tijdens de Aaltjesdagen in Harderwijk. Nieuwe optredens hebben we nog niet. Als eerste willen we meedoen volgend voorjaar aan de derde editie van Local Heroes in Estrado in Harderwijk, een festival voor lokale bands. Tijdens de eerste aflevering van Local Heroes in april hebben we daar ook gespeeld. Daarna verder het land in.''