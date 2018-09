Veluwse scholieren racen maand lang voor milieu

E-Waste Race

Mensen uit de regio Noord-Veluwe kunnen zich op www.ewasterace.nl aanmelden en een tijd afspreken waarop scholieren uit hun plaats elektronisch afval ophalen. ,,Bijvoorbeeld een kapotte waterkoker of stofzuiger. Op dezelfde site wordt tot en met 19 oktober een stand bijgehouden. De school die dan het meeste afval heeft opgehaald wint een schoolreis naar NEMO Science Museum in Amsterdam."

Geen partners

De E-waste Race werd eerder in andere regio's georganiseerd, Noord-Veluwe is de enige deelnemer in het verspreidingsgebied van de Stentor. De Vos: ,,Wij werken in opdracht van Weee Nederland en in samenwerking met gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Zoiets zou bijvoorbeeld ook in de regio Kampen/Zwolle kunnen, tot nu toe hebben daar echter nog geen partners kunnen vinden."