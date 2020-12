Veluwse Sportclubs trainer in viertallen gewoon door

De Hoofd­straat? Noem het maar de Dennen­straat, want het centrum van Epe is 420 kerstbomen rijker

8 december Juist dit jaar kan Epe wel wat kerstsfeer gebruiken. Daarom deden 25 vrijwilligers vandaag hun best om de boel wat op te vrolijken. Met succes, want Epe is nu vele honderden kerstbomen, verspreid over het centrum, een open kerk rijker.