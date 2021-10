Veluwse topgoochelaar Ronald Moray (57) is klaar om te sterven: ‘De pillen doen niets meer’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Waarom is er zoveel gedoe over de inzet van de mosquito in deze Nijkerkse overlast­wijk?

7 oktober De wijk moest er een paar maanden op wachten, maar vorige week kwam de gemeente Nijkerk dan toch met een aanvalsplan voor de aanhoudende overlast in Paasbos. Meest in het oog springende maatregel: het installeren van een zogenoemde mosquito in het winkelcentrum. Waarom is daar zoveel over te doen?