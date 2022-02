Veluwse Voedselbank helemaal klaar met oplichters: ‘ze gooien onze goede naam te grabbel’

In heel Ermelo straks 30 kilometer per uur? ‘Er wordt zo ontiege­lijk hard gereden’

De gehele bebouwde kom van Ermelo verandert op den duur mogelijk in een 30 kilometer zone en ook in het buitengebied gaat de snelheid omlaag. Daarnaast wordt het centrum zoveel mogelijk autoluw en wordt er gedroomd over een fietsbrug tussen Strand Horst en Zeewolde. Aan ambitie geen gebrek in het mobiliteitsplan van de gemeente Ermelo.

17 februari