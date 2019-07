Veluwse wolf gaat ‘het theater in’ dankzij jonge theatermaker én Herman van Veen

Hoe komt een Friese theatermaker nou op het idee om een voorstelling over een wolf te maken? Jaloers dat ze niet in Friesland is komen wonen?

Folkert: ,,Haha, ja, je zou het bijna denken, hè? Nee, ik ben theatermaker en acteur en maak zo’n twee voorstellingen per jaar. Dat begint met een idee. Toen vorig jaar al die berichten over de wolf en diens terugkeer in het nieuws waren, hield ik dat heel erg in de gaten. Ik was er helemaal door gefascineerd. In Gorredijk werd in die periode een lezing gegeven over de wolf en toen ik daarna in de auto terugreed wist ik het: hier wil ik een voorstelling over maken.”