Veluwse wolven nemen steeds vaker schapen te grazen. Deze bioloog weet hoe we dat kunnen voorkomen

Diederik van Liere (61, Almen) is gedragsbioloog. Hij promoveerde aan de Wageningen Universiteit op diergedrag. Anders dan populatiebiologen kijkt Van Liere als gedragsbioloog hoe een individueel dier overleeft, in plaats van een soort. Hij werkte na zijn promotie korte tijd bij de Dierenbescherming, maar begon in 2001 voor zichzelf. Van Liere adviseert over problemen met in het wild levende dieren, zonder dat die dieren gedood moeten worden. Denk aan boeren die last hebben van ganzen. Of gemeenten die met overlastgevende roekenkolonies kampen. Sinds 2008 doet Van Liere in Slovenië wetenschappelijk onderzoek naar wolvenaanvallen op schapen. De kennis die hij daar opdeed, wil hij nu graag toepassen in Nederland.