Veluwse zomerbieb leert kinderen programmeren en met drones racen

CDA Putten over recreatie­wo­nin­gen: geen dwangsom­men, eerst praten

6:01 Het CDA in Putten wil dat de gemeente Putten geen dwangsombrieven meer stuurt naar eigenaren van recreatieparken over illegaal permanent wonen in recreatiebungalows, voordat er met de parkeigenaar en de bungalowbewoner is gesproken door de wethouder.