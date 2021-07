Verandert Ermelo in doods dorp door nieuwe geluidsregels? ‘Laatste woord nog niet gezegd’

Geduld met Zeewoldese wethouder Prins is op: ‘Iedere keer blijkt dat er geen lessen uit getrokken worden’

29 juni Een motie van wantrouwen maakte gisteravond snoeihard een einde aan het wethouderschap van Winnie Prins. De persoonlijke uitlatingen van Prins werden al langer bekritiseerd en een reactie op Facebook over de coronaprotestmars in Zeewolde was de druppel. ‘Op een gegeven moment is het klaar.’