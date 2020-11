Verbijsterde ondernemers Heerde: ‘Woningbouw centrum is afscheid van koopcentrum’

Vrouw (46) weer opgepakt om dood 85-jarige in Nijkerk: politie vindt in woning ook gewonde dochter van slachtof­fer

9 november Een 46-jarige vrouw uit Amsterdam is voor de tweede keer aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 85-jarige vrouw in Nijkerk. De vrouw werd aangehouden in een woning in Nijkerk. Bij de arrestatie trof de politie een gewonde vrouw aan in de woning: de dochter van het slachtoffer.