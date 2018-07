Verbouwing gemeentehuis Putten pakt veel duurder uit

De renovatie van het gemeentehuis in Putten pakt veel duurder uit dan gepland. In plaats van zes miljoen, kost de verbouwing minstens 8,3 miljoen euro.

Mokkend is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra krediet. CDA’er Robert Olthuis, voorspelt dat de verbouwing nog veel duurder wordt dan de 8,3 miljoen die nu beschikbaar is. Hij verklaarde plechtig: ,,Hierbij denk ik dat de renovatie tussen 10 en 12 miljoen euro gaat kosten. Als het daar al bij blijft. We zitten nu op 8,3 miljoen, maar inclusief ICT en inrichting zitten we al op 9,8 miljoen euro. Bij zulke projecten zijn altijd onvoorziene kosten, dus het gaat nog een stuk duurder uitpakken.’’

38 procent

De kosten zijn met 38 procent gestegen, nog voordat de eerste bouwvakker aan het werk is. Waarschijnlijk start de verbouwing komende september. Reden voor de hogere kosten is dat de marktsituatie in de bouw sterk is veranderd. De vraag naar bouwpersoneel en bouwmaterialen is zo hard gestegen, dat ook de kosten gigantisch omhoog zijn gegaan. Toen de oorspronkelijke begroting werd gemaakt per 1 januari 2017 waren de kosten 38 procent lager.

Publieksbalie

Goed nieuws voor het publiek: de publieksbalie blijft in het centrum van Putten. De gemeente Putten heeft het pand van de ABN/Amro aan de Verlengde Dorpsstraat 3 afgehuurd.

Voor paspoorten en rijbewijzen kunnen mensen vanaf 1 september aan de nieuwe publieksbalie terecht. Ambtenaren verhuizen de komende tijd naar twee andere locaties: het grootste deel gaat werken in kantoren bij kasteel De Vanenburg , een ander deel van de ambtenaren gaat werken in het politiebureau aan de Brinkstraat.

Geen garantie