Verdachte situatie pand Nunspeet

poll Onderne­mers vesting Elburg boos na politiek nee tegen Aldi bij Schoots­veld

13:07 Het bestuur van de Winkelvesting Elburg (WVE) heeft in een persverklaring uitgehaald naar de gemeenteraad van Elburg. Die stemde maandag in grote meerderheid tegen de bouw van een supermarkt op Het Schootsveld. ,,Partijpolitiek blijkt belangrijker dan de toekomst van de stad en de ondernemers in de gemeente", stelt de WVE.