Verdachte van overval tankstation in Nunspeet aangehouden: twee jaar geleden was het hier ook al raak

Via Burgernet meldde de politie dat er rond 19.20 uur een overval was gepleegd in Nunspeet, waarna een man zich uit de voeten had gemaakt. Zo’n 40 minuten later werd de vermoedelijke verdachte aangehouden. Hij zit nog vast voor onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen van de overval of mensen die in de buurt van het tankstation de verdachte hebben zien lopen.