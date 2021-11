Verdachten aangehouden voor stichten brand met vuurwerk in kaartjesautomaat station Harderwijk

Leasecon­tract koffiema­chi­ne doet beheerder Ron de das om: hoe nu verder met PWA-hal in Epe?

Het faillissement dat vorige week werd uitgesproken over Ron’s Sportcafé, heeft grote gevolgen voor de PWA-hal in Epe. Ondernemer Ron Heersink is niet alleen verantwoordelijk voor de horeca in de sporthal, maar is ook ingehuurd voor beheer en schoonmaak. Die taken moet hij per direct stopzetten.

23 november