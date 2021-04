Verdachten hebben ‘geen actieve herinnering’ aan woningovervallen op bejaarden op de Veluwe

De eerste overval vond plaats op 13 maart 2019 in een vrijstaande woning in Vierhouten, waar een ouder echtpaar woonde. De man werd onder schot gehouden met een vuurwapen of een op een vuurwapen lijkend voorwerp. Twee daders waren kennelijk op zoek naar een kluis. Toen ze die daar hadden gevonden, gaf de vrouw des huizes een verkeerde code. Daarop werd de kluis in zijn geheel weggebroken, met daarin onder andere sieraden van grote persoonlijke waarde. De gestolen kluis en auto zijn later in Elspeet door een jager aangetroffen. De telefoons van verdachten N. en H. zijn aangestraald op masten in de buurt.