Verdachten schietpartij zijn twee Harderwijkers van 32 en 22 jaar

Check hier de uitslagen in jouw gemeente

22 maart Om 21.00 uur sluiten op de meeste plaatsen de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen, en starten gemeenten met het tellen van de stemmen. Zodra de uitslagen bekend zijn, kunnen ze via bovenstaande tool bekeken worden. Ook is de zetelverdeling van de vorige verkiezingen in 2014 te raadplegen.