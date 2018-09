Verdachten van strooptocht over de Veluwe langer vast

Woodcar­vers even terug in gemeente Epe

12:35 Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat Fasnacarving in Vaassen voor het laatst werd gehouden. De organisatie van het evenement met woodcarvers van het hoogste niveau zette er in 2016 een punt achter. In Oene keren de kettingzaagkunstenaars echter weer even terug in de gemeente Epe.