Verdriet om overlijden van Apeldoorns iconische varken Kliko: ‘Ze hoorde er echt bij’

Grote zorgen over toekomst van Gelderse molens door vervallen subsidie: ‘Doe dit niet’

Molens en stoomgemalen in de provincie Gelderland gaan krappe tijden tegemoet. Waar molens jarenlang gebruik konden maken van een provinciale subsidieregeling voor het onderhoud, vervalt deze in 2024. Molenfederatie Gelderland voorziet grote problemen en roept moleneigenaren op in het geweer te komen. ,,Wij zijn zwaar teleurgesteld.”

18 januari